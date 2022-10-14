Сергій Марченко зазначив, що новий статус дозволить підвищити ефективність співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями

Міністра фінансів України Сергія Марченка обрали головою Ради керуючих Світового банку та МВФ на 2023 рік. Український міністр очолив цей орган вперше за 30 років і головуватиме на щорічних зустрічах МВФ та Світового банку у 2023 році..

«Щойно я був обраний головою Ради керуючих Світового банку та МВФ на 2023 рік. Таке рішення було ухвалено одностайно всіма керуючими країнами - членами Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Це сталося вперше за 30 років членства України в СБ та МВФ», – повідомив він у Facebook у п’ятницю, 14 жовтня.

«Це велика честь – представляти Україну на міжнародній фінансовій арені», – додав Марченко.

Міністр зазначив, що новий статус дозволить підвищити ефективність співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та країнами - членами Світового банку та МВФ.

Як уточнює Forbes, Світовий банк і МВФ обирають голову Ради керуючих на основі регіональної ротації щороку. У 2023 році головування перейде до країн-членів Європи та Центральної Азії.

Серед основних обов’язків голови – головування на пленарному засіданні щорічних зборів за участі міністрів фінансів, голів центробанків країн-членів МВФ та Світового банку, а також керівництва МВФ і Світового банку.

Також голова Ради Керуючих упродовж року очолює Спільний комітет з питань винагороди виконавчих директорів та їх заступників, Спільний процедурний комітет і Процедурний комітет Агентства з багатостороннього гарантування інвестицій.

Україна стала членом Міжнародного валютного фонду та Світового банку у 1992 році.