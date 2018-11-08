Український поліцейський переміг на міжнародних змаганнях з тріатлону

Святослав Цвєтков справився з дистанцією за 3 години 56 хвилин і 23 секунди.

Старший інспектор тренінгового центру ГУ НП Святослав Цвєтков переміг на турнірі з тріатлону Ironman. Про це 8 листопада повідомив офіційний сайт змагань.

Багаторазовий призер кубків Європи з тріатлону і чемпіон України з офіцерського триборства Святослав Цвєтков здобув перемогу на змаганнях з тріатлону Ironman у Туреччині. Він показав найкращий результат серед 1700 спортсменів з різних країн світу, випередивши одразу трьох представників Росії, які посіли решту призових місць. Український спортсмен проплив 1,9 км у Середземному морі, потім проїхав 90 км на велосипеді, після чого пробіг 21 км - і усе це 3 години 56 хвилин і 23 секунди.

Варто уточнити, що Ironman – це серія турнірів з тріатлону, яка щорічно проводиться по всьому світу ще з 1978 року і вважається найважчою у трибостві. Учасники замагань боряться не лише за перемогу, а й за можливість взяти участь у підсумковому турнірі, який щорічно проводиться на Гаваях.