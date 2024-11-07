Це перша відзнака для українських видавництв

Підручник з німецької мови для другого класу українських авторів отримав золоту відзнаку від престижної премії для навчальних матеріалів BELMA. Це перша відзнака в цій премії для України, її вручали на Франкфуртському книжковому ярмарку. Про це повідомляє «Читомо» з посиланням на сайт BELMA.

Підручник з німецької мови для другокласників підготували авторки Світлана Сотникова та Ганна Гоголєва, його надрукували у харківському видавництві «Ранок». Підручник отримав першість у категорії «Для учнів 8-12 років».

Ще один підручник тих самих авторок – «Німецька мова. 7 клас», потрапив у номінацію в категорію «Для учнів 12-17 років».

BELMA – Best European Learning Materials Awards – одна з найпрестижніших премій для навчальних видань, якою відзначають з 2011 року. Організаторами премії є Європейська асоціація освітніх видавництв, Міжнародна асоціація з вивчення підручників і навчальних медіа, а також Франкфуртський книжковий ярмарок.

Переможців нагороджують у чотирьох вікових категоріях: трьох – для шкільного віку і четвертій – для студентів ВНЗ. До журі увійшли викладачі провідних європейських університетів, видавці й освітні експерти. Вони оцінювали 60 видань від 27 видавництв, враховуючи доступність матеріалу, оформлення, якість вмісту та зорієнтованість на потреби учнів.