Дмитро Удовиченко навчався у Харківському музичному ліцеї

Скрипаль з України Дмитро Удовиченко у Брюсселі переміг на одному з найпрестижніших міжнародних музичних конкурсів імені королеви Єлизавети. Про це йдеться на сайті конкурсу. Конкурс імені королеви Єлизавети також називають «Оскаром» для музикантів. Українці вже ставали лауреатами цього конкурсу (зокрема, 2015-го лауреатом другої премії серед скрипалів був Олексій Семененко, а 2022-го лауреатом четвертої премії став віолончеліст Олексій Шадрін). Проте вперше за історію незалежної України український скрипаль здобув перемогу.

Дмитро Удовиченко виграв головний приз – премію королеви Матильди у розмірі 25 тис. євро. Також українець матиме змогу дати концерти в Бельгії та в інших країнах, а також протягом чотирьох років він зможе грати на скрипці Страдіварі «Гаггінс» 1708 року. Перемогу у конкурсі Дмитро Удовиченко здобув у день свого 25-річчя.

На церемонії нагородження музикант демонстративно не потиснув руку одному з членів журі – росіянину Вадіму Рєпіну (музикант 2022-го отримав звання народного артиста Росії, а його дружина, балерина Свєтлана Захарова є членкинею провладної партії «Єдіная Росія» (до слова, вона є уродженкою Луцька).

Cкрипаль Дмитро Удовиченко не потиснув руку члену журі, путіністу Вадіму Рєпіну (скріншот з відео)

Дмитро Удовиченко навчався у Харківському музичному ліцеї. Пізніше він продовжив своє навчання у Німеччині, став лауреатом багатьох міжнародних конкурсів скрипалів.

У 2018 році він отримав приз глядацьких симпатій на конкурсі скрипалів Джозефа Йоахіма. Нещодавно Удовиченко також отримав премію на конкурсі скрипалів імені Яна Сібеліуса.

Дмитро Удовиченко виступав і у Львові, зокрема грав разом з оркестром INSO-Львів.

Конкурс імені королеви Єлизавети – конкурс академічних музикантів, що проводиться у Брюсселі з 1937 р. є одним із найпрестижніших музичних змагань світу. Названий на честь королеви Бельгії Єлизавети, яка патронувала його створення.