Наталія Гордєєва та Мортен Єссен

Відомий данський композитор Мортен Єссен, автор премʼєрного твору «Kyiv» незабаром вперше відвідає Україну. У Львівській філармонії почути твір можна буде вже цього четверга – 30 травня.

Мортен Єссен – данський композитор, який з перших днів повномасштабного вторгнення активно підтримує Україну. Одним зі знаків солідарності від митця стала композиція «Kyiv». Він жодного разу не був в Україні, але створив твір, що передає його бачення Києва як героїчного міста з великою історією та незламними людьми.

«Kyiv» здобув неабиякий успіх в понад двадцятьох містах Данії. Музичний лейбл «Our Recordings», асоційований з Naxos, здійснив студійний запис дуетної версії (реліз запланований на весну 2024 року). Композитор щиро впевнений, що проект не відбудеться, доки «Київ» не виконають в Україні. Тож цього разу музиканти здійснять заплановану акцію присвяти Україні під час фестивалю «Віртуози» на концерті «Перша повітряна тривога».

Незадовго до приїзду в Україну нам вдалось поспілкуватись з композитором. У короткому інтервʼю Мортен Єссен розповів про ідею створення твору та підтримку України.

Чи памʼятаєте ви, як саме дізнались про початок повномасштабного вторгнення?

Так. Я слухав радіо на своїй кухні й не розумів, що відбувається. Коли моя дружина сказала мені, що Росія вторглася в Україну, я просто не міг у це повірити. Я стежив за ситуацією і дійшов висновку, що повномасштабна війна не має логічного пояснення. Як і всі інші в Данії, я був дуже вражений цією несправедливістю. Однак те, як мужньо боровся український народ, який опір чинив окупантам надихнуло на рішучість і нас. Такої сміливості, самопожертви, героїзму ніхто не очікував – ні Захід, ні Путін. Мені ж це подарувало надію в час, коли здавалось, що весь світ впадає в кризу.

Розкажіть історію написання «Києва». Які були ваші основні думки під час роботи?

Я почав писати одразу після початку вторгнення і восени у мене вже були ескізи для чотирьох частин. Узимку 2022 року твір почав формуватися і я почав викладати фортепіанні версії частин на YouTube. У цей час я насправді почав сумніватися: я ніколи не бачив війни, я ніколи не був в Україні, чи знайшов я правильний баланс між світлом і темрявою? Як ця музика буде сприйнята вухом того, хто насправді пережив ці події?

Саме тоді скрипалька Наталія Гордєєва знайшла мою музику на YouTube і зв’язалася зі мною, щоб розповісти, наскільки її зворушив «Kyiv» і як добре, на її думку, твір передав атмосферу міста. Це означило для мене момент, коли музика досягла певного завершення – досягла своєї мети. Після цього я написав партію для скрипки, щоб Наталія могла розповісти свою історію через мою музику.

Твір має на меті виразити солідарність з українським народом і є однозначним закликом до Заходу продовжувати підтримку України та зберігати віру у світле майбутнє в тому фрагментованому світовому порядку, який ми зараз переживаємо. Твір слід розглядати як символ подолання і тріумфу над майже неможливими перешкодами.

Що б ви хотіли побажати українцям – відвідувачам філармонії, які будуть слухати вашу музику?

Сподіваюся, ви відчуєте, що не самотні у цьому. Нас багато, хто стежить за вашою боротьбою і вірить у вашу перемогу. Сподіваюся, музика принесе вам відчуття надії, тому що саме це ви пробудили в мені. Усі на Заході мають бути вдячні за вашу жертву. Слава Україні!