Зараз захисник проходить реабілітацію і готується до протезування

У Львові, в Національному реабілітаційному центрі «Незламні», готується до протезування 57-річний капітан ЗСУ, авто якого підірвалося на двох протитанкових мінах на Херсонщині і він втратив дві ноги. У захисника є мрія – пробігти на протезах марафон.

Ігорю Крупнову – 57 років. Він – капітан Збройних сил України, тато двох доньок. Родом з Дніпра. Коли почалася війна, він без вагань пішов до військкомату і через тиждень уже був на фронті. Ігор має військовий досвід, бо служив в Афганістані, повідомили в лікарні.

Ігор наполегливо займається у залі

Авто, в якому їхав Ігор з побратимами, підірвалося на двох протитанкових мінах на Херсонщині. Боєць отямився лише на п’яту добу, коли його евакуйовували вже до Львова. Чоловік мав вкрай важкі поранення нижніх кінцівок. Врятувати ноги захисника хірургам, на жаль, не вдалося. Їх довелося ампутувати. З Ігорем ще в реанімації почали працювати психотерапевти.

Зараз захисник проходить фізичну та психологічну реабілітацію, готується до протезування, постійні протези у нього мають бути вже у квітні.

Ігор дуже активний, займається в залі, ходить на прогулянки, був на екскурсії по Львову, яке організувало місто.

Лікарі кажуть, що у нього сильний характер і він швидко приходить до форми. У Ігоря є мрія – знову пробігти марафон. Перший марафон він пробіг у Дніпрі у 2018 році. Лікарі кажуть, що захисник зможе не тільки ходити, а й бігати.