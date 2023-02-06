Бійця найближчим часом евакуюють на реабілітацію

Українські медики вилучили з тіла захисника бойову частину бронебійного снаряду типу ВОГ. Боєприпас після вилучення передали саперам, а пораненого найближчим часом скерують на реабілітацію, повідомило 6 лютого міністерство оборони України.

«Ви тільки дуже не дивуйтеся… у нас ще одна новина про успішне вилучення бойової частини бронебійного снаряду типу ВОГ з тіла пораненого. При огляді лікарем-хірургом у хворого було виявлено бойову частину боєприпасу, яка пропалила великий масив шкіри пацієнта», – сказано у повідомленні.

Хірург прийняв рішення про негайне оперативне втручання. Воно пройшло успішно. Вилучений з тіла пораненого боєприпас хірурги передали саперам.

Пацієнта найближчим часом відправлять на реабілітацію, а ім’я героїв медичного фронту обіцяють розкрити після перемоги.

Нагадаємо, на початку січня цього року військові лікарі вже оперували бійця, у тілі якого застряла граната ВОГ, яка не розірвалася. На операції поруч з хірургами були два сапери, бо граната могла детонувати у будь-який момент. Операція пройшла успішно, життя захисника врятовано.