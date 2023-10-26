Історія охоплює одну добу 21 червня 1941 року

В українських кінотеатрах розпочався прокат історичної драми «Шттл» режисера Аді Волтера. Стрічка спільного виробництва України та Франції розповідає історію єврейського поселення на Львівщині.

Сюжет охоплює одну добу 21 червня 1941 року напередодні вторгнення нацистів на територію України. Усі події відбуваються в штетлі, куди приїздить Менделе. Він поїхав до Києва, щоб навчатись на кінорежисера. Але хлопець повертається у рідне містечко, щоб викрасти свою кохану. Допомагає йому давній друг Дем’ян.

Частина сюжету заснована на подіях червня 1941 року у Сокалі, де німці, перетнувши кордон, повністю знищили єврейську громаду.

Пропущена буква в назві фільму – це художній прийом, на який режисера надихнув роман Жоржа Перека «Зникнення». Спеціально для зйомок команда збудувала містечко у Київській області, на території села Ровжи звели 18 об'єктів, ринкову площу та єврейське кладовище з кам'яними надгробками. В новозбудоване містечко привезли шість автентичних сторічних дерев'яних будинків із Житомирської та Чернігівської областей.

Така обмеженість локацій створює відчуття тісноти, задухи, обмеженого простору, що панують у кадрі. Зрештою молоді герої бажають вирватись з рідного містечка.

Чорно-білій картині (кольоровими.є лише флешбеки) можна дорікнути певній недбалості та деяким сценарним прорахункам. Але загалом картина розповідає свою історію емоційно. У маленькому містечку зітнулись два світи, що без жалю нищать його мешканців.

Головну жіночу роль зіграла Анісія Стасевич, роль Дем’яна, Петро Ніневський. Менделя зіграв американський актор Моше Лобель («Діббук»), а його батька — Сол Рубінек, відомий за серіалами «Добра дружина», «Анатомія Грей» та «Дивовижна місис Мейзл». Аді Волтер зняв декілька документальних фільмів. «Шттл» став його повнометражним ігровим дебютом.