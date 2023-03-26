Акція відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні

Під час кваліфікаційного футбольного матчу Україна-Англія у Лондоні, відбудеться масштабна акція на підтримку України та ЗСУ. Вболівальники та волонтери планують привернути увагу британського уряду та закликати швидше передати літаки для України.

Про проведення акції повідомила ZAXID.NET волонтерська організація Support Ukraine/London Euromaidan. Акцію, яка відбудеться в неділю, 26 березня, на стадіоні Вемблі, організовують спільно з художником Андрієм Єрмоленко та громадською організацією Communities Army of Ukraine.

Організатори планують провести флешмоб, який залучить усіх вболівальників на стадіоні. На українських трибунах вболівальники планують розгорнути великий банер із зображенням Короля Британії Чарльза ІІІ, який тримає в руці паперовий синьо-жовтий літачок.

Символом акції стане синьо-жовтий літачок

Окрім того, українські футбольні фанати планують почати співати добре відому британським вболівальникам пісню “10 German Bombers”, адаптовану під українські реалії. На завершення акції організатори запустять у небо синьо-жовті паперові літачки з промо-листівок матчу.

Таким виступом українські вболівальники хочуть подякувати Великій Британії за потужну підтримку та закликати британський уряд до пришвидшеної передачі авіації. Також учасники акції хочуть доєднатися до світового флешмобу #WingWingDecision.