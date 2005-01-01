Українці стали пити більше вина і пива, але менше горілки

ЕкономікаКатерина Чурилова, сьогодні, 16:161320

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Українці стали пити більше вина і пива, але менше горілки
фото ілюстративне
Продажі вина цьогоріч збільшилися на 3%

У січні-вересні 2017 року, у порівнянні із аналогічним періодом минулого року, роздрібний продаж вина в Україні зріс на 3%, пива – на 3,4%. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну служба статистики.

Разом з тим, цьогоріч попит на коньяк та ігристі вина (шампанське) серед українців зменшився. Так, роздрібний продаж коньяку впав на 0,4%, ігристих вин — на 2,5%.

Також в Україні скоротився попит на горілку та лікеро-горілчані вироби — на 5,6%.

Зазначається також, що напередодні свят очікувано зріс попит на алкогольні напої. Однак, цьогоріч традиційний приріст продажів алкогольної продукції не дотягує до показників ані минулого, ані позаминулого років.

Як писав ZAXID.NET, у вересні набула чинності постанова Кабінету міністрів про підвищення мінімальних роздрібних цін на алкогольні напої. Мінімальна ціна півлітрової пляшки горілки відтоді становить 79,55 грн, тризіркового коньяку — 119,46 грн.

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