Картину Поля Сіньяка оцінюють у 1,5 млн доларів

Cуд у Франції визнав винним колекціонера творів мистецтва та арт-дилера Вадима Гужву у крадіжці картини художника Поля Сіньяка «Порт ля Рошель». Українець має відбути п'ять років у французькій в'язниці.

Також під час судового засідання було наголошено на причетності Гужви до крадіжки ще чотирьох картин та альбому, складеного з 12 гуашей російських художників. Йдеться про картини Ренуара з аукціонного дому Saint-Germain en Laye, Джорджіо Де Кіріко з музею Фабрега в Безьє та картини, викрадені з аукціонного дому Шато де Версаль (Ежена Будена та Ежена Гальєна-Лалу). Гужва має виплатити майже 300 тис. євро компенсації, повідомляє АrtNews. Проте він провини не визнає.

Нагадаємо, картину французького пуантиліста Поля Сіньяка вартістю 1,5 млн доларів викрали у 2018 році з музею у Нансі. Камери зафіксували, як троє чоловіків вирізали полотно з рами та винесли його.

У 2019-му, картину знайшли в Україні, в будинку одного з підозрюваних у вбивстві українського ювеліра Сергія Кисельова. Той розповів про причетність Гужви до викрадення роботи Сіньяка. На той час Гужва сидів в австрійській в’язниці за крадіжку Ренуара, а пізніше його екстрадували до Франції. А в кінці січня цього року почали судити, розповідає «Українська правда».

В Україні Гужву також звинувачували в крадіжках творів мистецтва. Зокрема, картини Айвазовського вартістю 300 тис. доларів, яку в 2005-му винесли з Одеського музею через вікно. Картину «Морський краєвид» знайшли випадково виявили, коли поліція зупинила на трасі автівку. Тоді Гужва пробув шість років у одеському СІЗО, а потім виїхав за кордон.