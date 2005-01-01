Україну запросили до участі в проекті «Південний газовий коридор»

Ільхам Алієв запросив Україну до участі в програмі "Південного газового коридору"

У вівторок, 12 червня, стало відомо, що Україна отримала запрошення до участі у проекті «Південний газовий коридор». Запросив Україну особисто президент Азербайджану Ільхам Алієв на зустрічі з президентом Петром Порошенком.

«Окрема увага приділялася подальшому поглибленню взаємодії в енергетичній сфері. Було засвідчено готовність сторін до подальшого розширення взаємовигідних відносин у тристоронньому форматі Україна–Азербайджан–Туреччина», - повідомила прес-служба президента України.

У свою чергу прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook відзначив, що участь у програмі «Південного газового коридору» в перспективі дозволить Україні отримувати азербайджанський газ.

Варто уточнити, що Петро Порошенко вирушив до Азербайджану для участі в церемонії відкриття Трансанатолійського газопроводу (TANAP), який є основою для створення «Південного газового коридору» в обхід Росії.