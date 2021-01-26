Клієнти пошти повинні будуть оформляти митні декларації онлайн

З 1 лютого клієнти «Укрпошти» будуть зобов'язані оформляти митні декларації на відправлення міжнародні поштових відправлень онлайн в особистому кабінеті користувача, мобільному додатку або системі АРЄ. Про це повідомили у прес-службі компанії.

Така вимога поширюється на оформлення митних декларацій на міжнародні відправлення з товарними вкладеннями, які відправляються в рекомендованих бандеролях, посилках, рекомендованих дрібних пакетах, мішках «М», міжнародних поштових відправленням з оголошеною цінністю.

З березня ця вимога також почне діяти для міжнародних відправлень EMS.

У той же час користувачам, які прийдуть до відділення з паперовими деклараціями, буде запропоновано додаткову послугу по передруку інформації з таких декларацій. Однак ця послуга буде платною.

У компанії пояснили такі зміни приєднанням «Укрпошти» до світових поштових операторів, які обмінюються попередніми електронними митними даними про міжнародні поштові відправлення з товарними вкладеннями. Для цього клієнти пошти повинні оформляти митні декларації онлайн.

Відповідно до статей Регламенту Конвенції Всесвітнього поштового союзу і нових нормативних митних документів низки країн поштові оператори зобов'язані переходити на використання попередніх митних даних в електронному вигляді.

Відправки, для яких не буде електронної інформації, на сортуванні в «Укрпошті» і країнах-одержувачах, будуть обробляти в другу чергу. До того ж поштові оператори інших країн залишають за собою право зовсім не приймати такі міжнародні відправлення.

До слова, раніше в «Укрпошті» скасували безкоштовне зберігання посилок, запроваджене у березні через карантин, введений в Україні у зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби Covid-19.