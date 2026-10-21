Компанія хоче конкурувати з офлайн-магазинами

У середу, 21 вересня, «Укрпошта» запустила власний маркетплейс «Укрпошта Маркет». На маркетплейсі доступні понад 10 млн товарів, а також безплатна доставка по Україні, повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

«Укрпошта Маркет» створили у співпраці з українською платформою електронної комерції Kasta. Обробку та підтвердження замовлень, контроль над відправленням товарів та обслуговування клієнтів забезпечує Kasta

За словами Смілянського, маркетплейс має скласти конкуренцію не іншим електронним платформам з продажу, а офлайн-магазинам.

«Це не ще один, а унікальний маркетплейс зі своїм конкретним позиціонуванням – дати можливість людям у будь-якому куточку України отримати все, що їм потрібно, навіть коли лунають тривоги, а магазини поруч не працюють», – заявив Смілянський.

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Серед товарів, які можна придбати:

товари для дому

інструменти

кухонне приладдя

техніку

косметику

побутову хімію

вироби з текстилю

медичні товари

«Поки що головна точка успіху “Маркету” – забезпечити українцям комфортну зиму (наскільки це можливо). А далі команда дивитиметься на запити клієнтів. Якщо потрібно буде більше бюджетних товарів — асортимент розширять. Якщо знадобиться техніка — додадуть хоч комбайни. Планувати щось на роки вперед у команді не хочуть, бо в такий динамічний час ефективніше просто прислухатися до актуальних потреб», – йдеться у повідомлення «Укрпошти».

За словами гендиректора «Укрпошти», маркетплейс не вимагає збирати замовлення на певну суму, щоб отримати безкоштовну доставку. Він повідомив, що користувачі можуть купити упаковку перцю за 21 грн, і її доставлять без додаткової плати до відділення «Укрпошти». На сторінці маркетплейсу вказано, що доставка є безкоштовною від 1 грн.

Смілянський наголосив, що проєкт орієнтований не тільки на старше покоління, але й на молодих клієнтів. За словами Ігоря Смілянського, проєкт не отримує державні субсидії та працюватиме на ринкових умовах.

В межах маркетплейсу «Укрпошта» залучити 2 млн клієнтів.

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Як зробити замовлення через «Укрпошта Маркет»

«Укрпошта Маркет» доступний у застосунку «Укрпошта 2.0» після оновлення. Його можна завантажити з Google Play чи App Store. Крім того, є можливість ознайомитися з PDF-версією каталогу та замовити товари телефоном чи поштою. Для цього треба буде назвати оператору потрібний артикул товару.

Після додавання товарів у кошик програма запускає автоматичний резерв кожного товару на 20 хв. Кожен товар можна замовити окремо, а також разом.

На товари діє резервування / Скриншот ZAXID.NET

На сайті «Укрпошти» зазначається, що доставка товару може тривати від двох до пʼяти днів.