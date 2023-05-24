Компанія «Укртатнафта» перерахувала до держбюджету 1,2 млрд грн як несплачені податки колишніми власниками компанії, повідомила в середу, 24 травня, прес-служба СБУ.

Як зазначається в повідомленні, за фактом ухилення від сплати податків підозру отримав колишній директор компанії, який перебуває під вартою. Розслідуванням корупційних схем колишнім менеджментом «Укрнафти» й «Укртатнафти» займається СБУ та Бюро економічної безпеки (БЕБ), які викрили керівництво «Укртатнафти» у присвоєнні нафтопродуктів на загальну суму понад 2 млрд грн.

Як повідомляли правоохоронці, колишній менеджмент компанії реалізовував пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку, хоча суми акцизного збору закладалися у ціну споживачам.

У квітні «Укртатнафта» вже перераховувала до бюджету 531 млн грн податків після викриття схеми продажу пального без сплати акцизу. За цим фактом повідомлено про підозру головному бухгалтеру та колишньому директору компанії. Податкові борги, які виплатила «Укртатнафта», будуть спрямовані на забезпечення потреб сил оборони.

Зауважимо, що «Укртатнафта» володіє найбільшим в Україні нафтопереробним заводом у Кременчуці. До листопада 2022 року її акціонерами були НАК «Нафтогаз України» (43,05%) та група «Приват» Ігоря Коломойського. 7 листопада 2022 року «Укрнафта», «Укртатнафта», «Мотор Січ» та інші підприємства перейшли державі.