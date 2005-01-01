«Укрзалізниця» додала ще два потяги через Львів до Великодня

Окрім двох потягів до столиці, додано рейси до Черкас та Харкова

ЕкономікаКатерина Чурилова, 23 березня1240

До теми

«Укрзалізниця» додала ще два потяги через Львів до Великодня
фото ілюстративне
Загалом до Львова призначено 4 додаткових потяги на свята

На час великодніх свят «Укрзалізниця» призначила ще два додаткових потяги, що курсуватимуть через Львів. Це «Черкаси – Львів» та «Ужгород-Харків».

Як йдеться в повідомленні транспортної компанії, поїзд № 235 «Ужгород–Харків» курсуватиме 4 квітня, відправлення з Ужгорода о 18:00 та прибуття до Харкова наступного дня о 19:30.

Водночас поїзд № 95 «Черкаси–Львів» здійснить додатковий рейс 8 квітня та зворотно 9 квітня. Відправлення з Черкас о 19:23 та прибуття до Львова о 10:45. Відправлення зі Львова о 12:50 та прибуття до Черкас о 4:16.

Раніше повідомлялось, що «Укрзалізниця» призначила два додаткових потяги до Львова до Києва на Великдень.

Поїзд № 191/192 Київ – Львів курсуватиме 6, 7 та 9 квітня з відправлення з Києва о 08:03 та прибуттям до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 11:58 та прибуватиме до Києва о 21:46.

Поїзд № 243/244 Київ – Львів здійснить рейси 7 та 10 квітня. Відправлення з Києва о 05:27 та прибуття до Львова о 14:20. У зворотному напрямку відправлення о 09:40 та прибуття о 19:05.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

На Закарпатті католицький Великдень зробили вихідним днем ZAXID.NET
Укрзалізниця запустила онлайн-продаж квитків на два міжнародні потяги ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук