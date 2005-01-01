«Укрзалізниця» додала ще два потяги через Львів до Великодня

Загалом до Львова призначено 4 додаткових потяги на свята

На час великодніх свят «Укрзалізниця» призначила ще два додаткових потяги, що курсуватимуть через Львів. Це «Черкаси – Львів» та «Ужгород-Харків».

Як йдеться в повідомленні транспортної компанії, поїзд № 235 «Ужгород–Харків» курсуватиме 4 квітня, відправлення з Ужгорода о 18:00 та прибуття до Харкова наступного дня о 19:30.

Водночас поїзд № 95 «Черкаси–Львів» здійснить додатковий рейс 8 квітня та зворотно 9 квітня. Відправлення з Черкас о 19:23 та прибуття до Львова о 10:45. Відправлення зі Львова о 12:50 та прибуття до Черкас о 4:16.

Раніше повідомлялось, що «Укрзалізниця» призначила два додаткових потяги до Львова до Києва на Великдень.

Поїзд № 191/192 Київ – Львів курсуватиме 6, 7 та 9 квітня з відправлення з Києва о 08:03 та прибуттям до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 11:58 та прибуватиме до Києва о 21:46.

Поїзд № 243/244 Київ – Львів здійснить рейси 7 та 10 квітня. Відправлення з Києва о 05:27 та прибуття до Львова о 14:20. У зворотному напрямку відправлення о 09:40 та прибуття о 19:05.