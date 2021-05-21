Керівник «Укрзалізниці» Іван Юрик розповів про продаж непрофільних активів компанії

«Укрзалізниця» розпочинає продаж непрофільних активів. На першому етапі вже визначено 182 непрофільні активи. Для вивчення кон’юнктури ринку 11 об’єктів, які вже готові до продажу, будуть виставлені на аукціони через систему «Prozorro.Продажі», повідомила прес-служба «Укрзалізниці» в п’ятницю, 20 травня.

«Так історично склалося, що Укрзалізниця має чималу кількість приміщень та будівель, які вже не використовуються компанією. Натомість ми вимушені витрачати кошти на їх утримання. Таким чином, замість прибутків, вони генерують зайві витрати. Саме ці об’єкти ми будем продавати для максимально ефективного їх подальшого використання новими власниками. Тож запрошуємо бізнес до співпраці», – зазначив виконувач обов’язків голови правління «Укрзалізниці» Іван Юрик.

Іван Юрик.

За його словами, до переліку непрофільних активів, що плануються до продажу, вже увійшли 182 активи. Це нежитлові приміщення, споруди, будівлі, цілісні майнові комплекси тощо. Зокрема, до переліку перших 11 об’єктів увійшли 6 магазинів, приміщення спортклубу та 4 нежитлових приміщення. Від реалізації першої партії непрофільних активів «Укрзалізниця» планує отримати близько 18 млн грн.

«Після проведення перших аукціонів ми зробимо детальних аналіз зацікавленості ринку у непрофільних активах “Укрзалізниці”. Після цього розпочнемо наступні етапи реалізації наших надлишкових об’єктів», – резюмував Іван Юрик.