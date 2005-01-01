«Укрзалізниця» попередила про можливі збої в роботі системи онлайн-продажу квитків

«Укрзалізниця» попереджає про можливі збої в роботі системи онлайн-продажу квитків. Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

«У зв'язку із сезонним збільшенням попиту на пасажирські перевезення та відкриттям продажу квитків на додаткові літні поїзди більш ніж удвічі зросло навантаження на систему з продажу квитків», – йдеться у повідомленні.

Як наслідок можливі короткочасні обмеження доступності сервісу на сайті booking.uz.gov.ua.

Наразі, як повідомили у відомстві, система працює в штатному режимі.