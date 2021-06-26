Через вплив погодних умов затримуються поїзди, які їдуть у напрямку західної України. Подекуди затримка перевищує 4 години. Про це «Укрзалізниця» повідомила у Facebook.

Затримуються наступні потяги:

№ 4 Ужгород – Запоріжжя (затримка склала 4 години 13 хвилин);

№ 232 Івано-Франківськ – Генічеськ (3 години);

№ 58 Ковель – Одеса (3 години);

№ 8 Чернівці – Київ (2 години);

№ 16 Рахів – Харків (1 година 33 хвилини);

№ 141 Бахмут – Львів (1 година 30 хвилин);

№ 98 Ковель – Київ (1 година 24 хвилини);

№ 243 Київ – Рахів (1 година 16 хвилин);

№ 146 Ужгород – Львів (50 хвилин);

№ 215 Черкаси – Ужгород (1 година);

№ 13 Київ – Солотвино (1 година);

№70 Львів – Маріуполь (38 хвилин);

№ 29 Київ – Ужгород (1 година);

№ 49 Київ – Трускавець (1 година);

№ 82 Київ – Ужгород (54 хвилини).

Як інформував ZAXID.NET, на заході України у пʼятницю, 25 червня, низкою областей пройшла сильна буря. Потужні пориви вітру та сильна злива наробили лиха, зокрема, у Львові. У місті повалені дерева, пошкоджені дахи у будівлях, є постраждалі.