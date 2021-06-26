«Укрзалізниця» попередила про затримку поїздів через негоду на заході України
Подекуди відставання поїздів від графіків становить 4 години
Економіка — Андрій Стець, 0 0
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Через вплив погодних умов затримуються поїзди, які їдуть у напрямку західної України. Подекуди затримка перевищує 4 години. Про це «Укрзалізниця» повідомила у Facebook.
Затримуються наступні потяги:
- № 4 Ужгород – Запоріжжя (затримка склала 4 години 13 хвилин);
- № 232 Івано-Франківськ – Генічеськ (3 години);
- № 58 Ковель – Одеса (3 години);
- № 8 Чернівці – Київ (2 години);
- № 16 Рахів – Харків (1 година 33 хвилини);
- № 141 Бахмут – Львів (1 година 30 хвилин);
- № 98 Ковель – Київ (1 година 24 хвилини);
- № 243 Київ – Рахів (1 година 16 хвилин);
- № 146 Ужгород – Львів (50 хвилин);
- № 215 Черкаси – Ужгород (1 година);
- № 13 Київ – Солотвино (1 година);
- №70 Львів – Маріуполь (38 хвилин);
- № 29 Київ – Ужгород (1 година);
- № 49 Київ – Трускавець (1 година);
- № 82 Київ – Ужгород (54 хвилини).
Як інформував ZAXID.NET, на заході України у пʼятницю, 25 червня, низкою областей пройшла сильна буря. Потужні пориви вітру та сильна злива наробили лиха, зокрема, у Львові. У місті повалені дерева, пошкоджені дахи у будівлях, є постраждалі.
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