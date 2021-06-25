Поїзд Івано-Франківськ – Київ відправився з вокзалу у Львові з речами пасажирів, залишивши, при цьому, семеро пасажирів на пероні. У Львові спершу оголосили про подовжену стоянку поїзда, але потім він відправився раніше оголошеного часу.

Про інцидент у п’ятницю, 25 червня, у соцмережах повідомили пасажири поїзда. Зокрема, за словами однієї з пасажирок Катерини Сметанюк, перед прибуттям до зупинки у Львові провідник поїзда №749/750 Київ – Івано-Франківськ оголосив про подовжену стоянку поїзда мінімум на годину через запізнення причепного вагона, що мав приїхати з Австрії.

«Я залишила валізу з речами, забрала тільки сумку, спитала його номер, він відповів, що, якщо я переживаю – можу прийти на 15 хв. Раніше, але він впевнений [що поїзд стоятиме годину]. Я повернулася ще раніше – поїзда з речами нема», – написала Катерина Сметанюк на своїй сторінці у Twitter.

Отже, вся історія. Перед прибуттям до зупинки у Львові провідник пройшовся по всім купе і оголосив стоянку «мінімум година» в звязку із запізненням причепного вагона. Сказав ідіть гуляйте. Перед тим як вийти я підійшла і уточнила інформацію двічі, чи він впевнений. Сказав точно — Kateryna Smetanyuk (@katrin_buk) June 25, 2021

Далі, за її словами, «Укрзалізниця» запропонувала всім, хто не встиг, їхати у кабіні водія іншого потяга.

В. о. члена правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський пояснив, що потяг затримали через 16 пасажирів із причепного вагону, що прямував з Відня й про відправлення потяга завчасно повідомили на вокзалі.

«Потяг "притримали", щоб дочекатись 16 пасажирів із рейсу з Відня. Там через причини на стороні австрійської залізниці. Можливості наверстати час в дорозі, щоб всі прибули потім до столиці плюс-мінус вчасно, є. Пасажирам оголосили орієнтовний час затримки і наголосили: слідкуйте за оголошеннями нового часу. Час затримки вдалось скоротити, оголошено його було, всі сіли й поїхали, "загубились" 2 пасажири-студенти», – написав він у соцмережах.

У прес-службі «Укрзалізниці» ZAXID.NET повідомили, що перевізник проведе службову перевірку ситуації, а пасажирів пересадять на інші поїзди.

«Четверо пасажирів уже іншими рейсами прямують до Києва. Ще трьох пасажирів пересадять на найближчий рейс №716 Львів – Київ, який вирушає о 16:12. Речі пасажирів буде доправлено до Києва та збережено на вокзалі, допоки їх не заберуть господарі», – повідомили в компанії перевізника.

Там додали, що поїзд №750 Івано-Франківськ – Київ затримався у Львові з технічних причин, оскільки очікував на рейс із Відня, що відставав від графіка на території Австрії. На вокзалі пасажирам оголосили орієнтовний час затримки поїзда.

Зазначимо, що поїзд Інтерсіті №750 Івано-Франківськ – Київ курсує кожного дня з зупинкою у Львові. Сюди він прибуває об 11:06 та відправляється до Києва об 11:26. Тут до поїзда причеплюють вагон із Відня.