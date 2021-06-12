Зранку у суботу, 12 червня у потязі №358 Рахів – Київ помер пасажир, який за кілька годин до того впав з верхньої полиці, повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

«За попередньою інформацією, пасажир близько третьої ночі впав з верхньої полиці. Після падіння він повідомив дружині, що почувається добре», – йдеться у повідомленні.

Під ранок чоловіку стало гірше, і поїзна бригада викликала швидку медичну допомогу на найближчу станцію – Фастів. Медики зафіксували смерть чоловіка, забоїв на його тілі не виявлено.

«Варто зазначити, що полиця, з якої впав пасажир, була облаштована ременями безпеки, якими він, на жаль, не скористався», – додали в «Укрзалізниці».

Як повідомляє LB.ua з посиланням на свідків події, чоловікові було 28 років.

Нагадаємо, в грудні 2018 року подібний інцидент стався у потязі Київ – Рахів. Тоді на жінку з нижньої полиці впала верхня полиця з пасажиркою.