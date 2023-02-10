Поїзд з Покровська до Львова відправиться по обіді 10 лютого

«Укрзалізниця» призначила евакуаційний потяг з міста Покровськ Донецької області до Львова, який курсуватиме у п’ятницю, 10 лютого. «Поїзд Покровськ – Львів курсуватиме 10 лютого. Потяг 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів», – повідомила Львівська ОВА. Водночас в «Укрзалізниці» наголошують, що час відправлення поїздів може змінюватися, тому варто стежити за інформацією на сайті.

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