«Укрзалізниця» планує реалізувати проект швидкісного сполучення між Києвом, Харковом, Львовом та Одесою з очікуваною швидкістю потягів до 300-350 км/год.

«Зараз цей проект обговорюється, є зацікавлені учасники. Для цього нам потрібні інвестиції, ми з "Укрзалізницею" самі цей проект не подужаємо, потрібен інвестор, зацікавлений у концесійному підході», – заявив в ефірі телеканалу «Україна 24» 16 січня глава компанії Володимир Жмак, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомляв, що у 2021 році має початися підготовка до будівництва в Україні євроколїї (1435 мм), яка дозволить запустити високошвидкісні поїзди всередині країни та повноцінно інтегрувати українську залізничну мережу в європейську, зокрема Мінінфраструктури планує розробку проектно-кошторисної документації.

Завершити інтеграцію планують до 2025 року наявності достатнього фінансування. Спершу євроколію мають збудувати на найбільш популярних маршрутах – між Києвом, Львовом, Одесою та Харковом.

Зазначимо, що будівництво євроколії в Україні вже обговорюють і планують понад 10 років. До проекту готові були долучитися європейські компанії та банки, проте реальне будівництво досі так і не починали. Згідно з минулорічним «Інвестиційним атласом України», опублікованим Кабміном, до кінця 2021 року євроколію мають збудувати від Львова (станція «Скнилів») до кордону з Польщею (станція «Мостиська»).