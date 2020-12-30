Потяг між Прагою та Перемишлем курсуватиме вночі та прибуватиме на кінцеву станцію вранці

Приватний чеський залізничний перевізник RegioJet навесні 2021 року планує запустити прямий поїзд із Праги до Перемишля через Краків. При цьому в Перемишлі можна буде пересісти на поїзд «Укрзалізниці», що курсуватиме до Львова. Це стане можливим за умови, якщо Польща відновить залізничне сполучення з Україною.

Як інформує сайт ЦТС, RegioJet отримав дозвіл на безкоштовне користування польською залізницею від Адміністрації залізничного транспорту Польщі. Зазначається також, що на станції в Перемишлі організують прямий трансфер від лінії RegioJet до Львова, який виконуватиме український партнер-перевізник – потяг «Укрзалізниці». До пандемії коронавірусу з Перемишля до Львова двічі на день курсував поїзд Інтерсіті.

Точна дата запуску поїзда Прага – Краків – Перемишль буде залежати від епідеміологічної ситуації з Covid-19 у світі та обмежень на транспортне сполучення з країнами ЄС. Утім RegioJet готується запустити поїзд до квітня 2021 року.

«Вихід на польський ринок був у наших планах давно. З весни 2021 року ми пропонуватимемо щоденні сполучення з Кракова, Перемишля та Львова до Праги, Оломоуця та інших міст Чехії. Пасажири матимуть повний спектр послуг у на борту, як це є на інших маршрутах RegioJet, зокрема безкоштовну каву, Інтернет та інші послуги», – розповів власник RegioJet Радім Янчура.

Поїзд буде курсувати вночі й прибуватиме на кінцеві станції вранці. У пасажирів буде можливість подорожувати у спальних чи сидячих вагонах. Вартість квитків на потяг Прага – Краків – Перемишль наразі не відома, оскільки в розкладі поїздів на сайті RegioJet цього маршруту ще немає. Однак, як пише польське видання Rynek Kolejowy, листопаді компанія оголосила про пошук співробітників для обслуговування поїздів на нових сполученнях, насамперед для маршруту з Праги до Перемишля.

Нагадаємо, що до початку пандемії Covid-19 RegioJet планував запустити потяг в українському напрямку в червні 2020 року, пізніше відкриття нового сполучення перенесли на грудень. Спершу планувалось, що поїзд із Праги доїжджатиме до Медики, а в Україні – до станції «Мостиська-2». До Львова пасажирів мали довозити автобусами.

Додамо, що раніше інший чеський оператор пасажирських перевезень Leo Express заявляв, що планує у грудні 2019 року запустити потяг із Праги до прикордонного міста Мостиська. Проте перевізнику не вдалося отримати дозвіл на користування залізничною інфраструктурою Польщі.