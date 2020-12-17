«Укрзалізниця» в межах запровадження урядового пілотного проєкту щодо допуску приватних локомотивів до роботи на залізничних коліях загального користування уклала перший договір про участь у проекті. Про це повідомила прес-служба компанії.

Першим, хто зможе працювати на державних коліях, стала «Українська локомотивобудівна компанія». Міністерство інфраструктури видасть відповідний наказ, а також визначить дільниці колій, де вона зможе працювати.

В «Укрзалізниці» кажуть, що серед таких дільниць: Стрий – Івано-Франківськ; Тернопіль – Шепетівка; Шепетівка – Калинівка 1; Старокостянтинів 2 – Гречани; Старокостянтинів 1 – Гречани; Старокостянтинів 2 – Калинівка 1; Старокостянтинів 1 – Калинівка 1; Гусятин – Ярмолинці – Гречани; Кам’янець-Подільський – Гуменці – Балин – Дунаївці – Ярмолинці – Гречани; Соснівка – Коростень; Сокаль – Клепарів.

Зазначається, що договір є пробним, а за результатами його впровадження у життя в «Укрзалізниці» вирішуватимуть, як далі допускати приватну тягу на державні колії.

Водночас у держкомпанії наголошують, що такий крок є частиною підготовки до відкриття ринку залізничних перевезень відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС.