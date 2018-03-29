«Укрзалізниця» запроваджує новий клінінг у пасажирських вагонах потягів

Туалети у потягах прибиратимуть щонайменше чотири рази на добу

Провідники пасажирських поїздів «Укрзалізниці» з квітня більше не будуть проводити вологе прибирання вагонів в пунктах формування поїздів. Про це повідомляє ЦТС.

Замість провідників цю роботу будуть виконувати спеціальні працівників виробничих підрозділів і збирально-екіпірувальні бригади. «Нині провідник в пункті формування здійснює і сухе, і вологе прибирання вагонів. Як наслідок, він втомлюється ще до виходу в рейс. При цьому змушений робити це звичайною ганчіркою і дешевим миючим засобом», – заявили в «Укрзалізниці».

«Щоби поліпшити якість обслуговування пасажирів, були розроблені два нових технологічних процеси – внутрішнє миття пасажирських вагонів працівниками виробничих підрозділів і робота збирально-екіпірувальних бригад пасажирських вагонів», – повідомила УЗ в одному зі своїх видань.

Перші будуть здійснювати забирання вагонів в разі, якщо стоянка поїзда триває менше сім годин і немає часу на здачу вагона. У такому випадку провідник буде залишатися в вагоні, а працівники виробничих підрозділів — робити вологе прибирання.

«Якщо ж поїзд перебуватиме в пункті формування більше 7 годин, то провідник, приїхавши з рейсу, здасть вагон збирально-екіпірувальній бригаді. Вона, в свою чергу, замінить постільну білизну, чайно-кондитерську продукцію, прибере, помиє і буде охороняти його. Провідники повернуться в вагон безпосередньо перед рейсом і приймуть його», – повідомляє УЗ.

При цьому сухе прибирання (збір сміття, наведення порядку в купе і на робочому місці) так само залишиться за провідниками.

Будуть встановлені також нормативи періодичності прибирання: вологе прибирання повинне буде здійснюватися не менше ніж двічі на добу, прибирання туалетів з обов'язковим миттям підлоги – не менше ніж чотири разів на добу, а очищення килимових доріжок пилососом – щонайменше двічі на добу.