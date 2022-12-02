Михайло з бабусею і молодшим братом тепер житиме у Дніпрі

За життя Михайла Баєва з Бахмута львівські лікарі боролися три місяці. Уламок ракети, що розірвалася на подвір’ї, потрапив у голову дитини і спровокував інфаркт мозку. Його батько загинув на місці, повідомили у Першому ТМО м. Львова.

Михайло з батьком були на подвір’ї, коли до них прилетіла ракета. Десятки уламків пошматували тіло дитини і ударна хвиля відкинула його у будинок. Батько отримав смертельні поранення.

Михайла доставили до місцевої лікарні. У нього були десятки уламків на обличчі та шиї, пошкоджена сонна артерія та інфаркт головного мозку. Хлопчика терміново евакуювали до Дніпра.

Михайло знову самостійно ходить завдяки неабияким зусиллям реабілітологів

Тамтешнім лікарям вдалося відновити кровопостачання мозку, стабілізувати стан дитини і тоді її евакуаційним потягом відправили до Львова, в Національний реабілітаційний центр «Незламні». Тут боротьбу за його життя розпочала команда центру дитячої нейрохірургії.

Стан Михайла був вкрай важкий. Через ушкодження сонної артерії хлопець не міг ковтати, говорити, ходити. Комп’ютерна томографія показала, що у мозку дитини ще є два уламки – у ділянці позаду очей та тім‘яній, що поруч із життєво важливими магістральними судинами.

Завідувач відділення нейрохірургМихайло Ловга, проаналізував ситуацію, і дійшов висновку , що видаляти їх надто небезпечно. Якщо пошкодити магістральну судину, буде сильна кровотеча, дитина може померти. Хлопчика лікують медикаментозно. З ним також працюють фізичний терапевт та логопед. За кілька тижнів Михайло почав говорити, рухати ногами і навіть зробив самостійно перші кроки.

Паралельно медики лікували і осколкові поранення та опіки. Аби закрити дефекти від ран, йому зробили декілька операцій.

Після трьох місяців лікування Михайло з бабусею та молодшим братом, який з опіками теж перебував у лікарні, їдуть до Дніпра, де тепер мешкатимуть. Михайло виходить з лікарні своїми ногами, нарешті повертається до повноцінного життя. І хоч у його голові назавжди лишаться два уламки, лікарі впевнені: нашкодити йому вони не зможуть.