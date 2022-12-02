Через поранення дівчина провела у лікарнях понад вісім місяців

У київському «Охматдиті» виписали додому 21-річну пацієнтку з Чернігова, яка у березні цього року отримала важкі поранення. За вісім місяців лікування вона перенесла 35 операцій і нарешті повертається до рідних.

Дівчина, повідомили в лікарні, отримала поранення 18 березня у Чернігові, коли вийшла з дому і потрапила під обстріл російських окупантів. Вона отримала осколкові поранення у живіт, руку та шию. Спершу її рятували у лікарні Чернігова, а тоді відправили до столичного «Охматдиту», де їй провели складні реконструктивні оперативні втручання. За вісім міляців лікування дівчина перенесла 35 операцій, з них 27 – на руці.

Цю картину Марина таємно робила у лікарні лівою рукою, щоб вручити при виписці лікарям

«Пацієнтці провели ургентну хірургію: наклали нову кишкову стому, провели часткову реконструкцію вже наявної стоми, яку поставили у Чернігові, прибрали нежиттєздатні тканини. Марина потребувала неодноразових хірургічних втручань. Дівчина поступила в тяжкому стані. Але вже за день після першої операції, вона почала самостійно пити і їсти», – згадує хірург відділення ургентної хірургії Роман Жежера .

Далі до хірургів приєдналися ортопеди, які провели на руці Марини 27 хірургічних втручань.

«Лікування вогнепального поранення руки поділялось на декілька етапів: спершу потрібно було загоїти рани та закрити дефекти шкіри, потім – шляхом дистракційного остеогегезу відновити 4-х сантиметровий дефект ліктьової кістки. Далі — відновлення сухожилків-згиначів пальців правої кисті та серединного нерва. А останнім етапом є довготривалий період реабілітації для повноцінного відновлення функції кисті», – повідомив ортопед-травматолог Іван Черняк.

Маринині картини радують око пацієнтів відділення ургентної хірургії та ортопедії і травматології

В «Охматдиті» дівчина лікувалася 223 дні. За словами лікарів, для повного відновлення функцій руки, Марині знадобиться приблизно рік.

При виписці з лікарні Марина підготувала для лікарів подарунки: лівою рукою створила дві картини, які тепер висять у відділеннях ургентної хірургії та ортопедії і травматології.