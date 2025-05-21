На оновлення відділення витратили 10 млн грн

У Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі запрацювало оновлене відділення променевої терапії та кабінет комп’ютерної томографії, що суттєво розширило можливості для ранньої діагностики та ефективного лікування онкологічних хворих. Тепер діагностику та терапію зможе проходити на 30% пацієнтів більше.

На модернізацію відділення променевої терапії спрямували понад 10 мільйонів гривень. Понад 96% коштів скерували з обласного бюджету. Кабінет комп’ютерної томографії оновили за рахунок внутрішніх ресурсів лікарні, а сам томограф надало МОЗ, повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

В оновленому відділенні облаштували 12 комфортних палат на 30 місць. Також встановили системи кондиціювання та сучасної вентиляції, які відповідають провідним медичним стандартам.

«Для нас це не просто оновлення інфраструктури. Це зміна якості лікування. Ми маємо можливість використовувати сучасні методики променевої терапії — IMRT, VMAT — які дозволяють з максимальною точністю доставити дозу радіації до пухлини і мінімізувати шкоду для здорових тканин. Це означає, що пацієнти отримують лікування, яке відповідає світовим стандартам — тут, у Львові. І це лікування стає доступним не лише мешканцям області, а й пацієнтам з інших регіонів, яких ми щомісяця приймаємо у відділенні», – каже генеральний директор онкоцентру Олег Дуда.

Торік понад 2200 пацієнтів пройшли курс променевої терапії у цьому відділенні. Щомісяця тут приймають 25–30 пацієнтів з інших областей України. За 2024 рік методом КТ обстежено понад 8200 людей, і тепер цей показник можуть збільшити на 30%.