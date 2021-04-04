Вікторія Ковальчук померла у віці 67 років від ускладнень коронавірусу

У неділю, 4 квітня, у Львові у віці 67 років померла відома художниця, ілюстраторка та літераторка Вікторія Ковальчук. Причиною смерті стали ускладнення, спричинені Covid-19.

«Сьогодні, 04.04.2021 року, раба Божа Вікторія-Віра упокоїлася. Пробач їй Боже усі гріхи і даруй їй царство небесне. Це була людина не від світу сього. Про прощання і похорон буде повідомлено окремо», – повідомили родичі художниці на її сторінці у Facebook.

Вікторія Ковальчук померла в реанімації через ускладнення від коронавірусу. Друзі та колеги висловлюють співчуття у зв’язку зі смертю відомої художниці.

Вікторія Ковальчук була членкинею Національної спілки художників України, лауреаткою Державної премії імені Лесі Українки та Літературної премії імені Олени Пчілки, дипломанткою республіканських і всесоюзних конкурсів «Мистецтво книги», міжнародних художніх виставок.

Художниця родом з Волині, але проживала та працювала у Львові. Вона є авторкою казок та новел для дітей. Проілюструвала близько 200 книжок різних жанрів, серед них понад 30 книг для дітей.

Розробила оригінальне оформлення українського «Букваря», який отримав диплом І-го ступеня на Всеукраїнському конкурсі «Мистецтво книги» у 2000 році і був названий найкращою книгою року. Книга художниці «Український стрій» була визнана найкращою книгою року у 2001 році.