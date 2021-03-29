Сергій Солодкий помер від ускладнень, спричинених Covid-19

У неділю, 28 березня, у віці 62 роки помер львівський науковець, професор та завідувач кафедри Львівської політехніки Сергій Солодкий. Причиною смерті стали ускладнення від коронавірусу.

«Перестало битися серце талановитого і чуйного педагога, видатного науковця, прекрасної людини – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри автомобільних доріг та мостів Інституту будівництва та інженерних систем Національного університету «Львівська політехніка» Сергія Йосифовича Солодкого», – йдеться в офіційному повідомленні на сторінці НУ «Львівська політехніка».

У прес-службі університету ZAXID.NET уточнили, що причиною передчасної смерті науковця стали ускладнення від Covid-19.

Сергій Солодкий – відомий науковець в галузі дослідження механізму руйнування цементного бетону за критеріями механіки руйнування. У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему «Наукові засади підвищення тріщиностійкості дорожнього цементного бетону». Був лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки.

Похорон та прощання із Сергієм Солодким відбудеться у вівторок, 30 березня 2021 року, у Львові в Церкві святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії УГКЦ з 10:00 за адресою: вул. Віри, Надії, Любові, 10 (бічна вул. Івана Миколайчука).