Ігор Скочиляс близько 20 років викладав в УКУ

У неділю, 20 грудня, у Львові від ускладнень коронавірусу помер 53-річний професор Українського католицького університету, відомий український історик, краєзнавець Ігор Скочиляс. Про це ZAXID.NET повідомив ректор УКУ Богдан Прах.

Відомо, що Ігор Скочиляс тривалий час перебував у лікарні, однак хвороба виявилася сильнішою. Він помер від ускладнень Covid-19, хоча не мав ніяких хронічних хвороб.

Ігор Скочиляс понад 20 років викладав в УКУ. Співчуття у зв'язку зі смертю відомого історика висловив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Це великий біль – втрачати таких людей. Сумуємо разом із близькими пана Ігоря», – зазначив Андрій Садовий.

Ігор Скочиляс народився у 1967 році на Тернопільщині. Був співзасновником краєзнавчого товариства «Джерело» (м. Борщів), співредактором науково-краєзнавчого збірника «Літопис Борщівщини». На початку 90-х років був членом редколегії наукового збірника «Україна в минулому»; головою історичної та членом археографічної комісій НТШ, членом Українського геральдичного товариства.

Був старшим науковим співробітником Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства НАН України, з початку 2000-х викладав на кафедрі церковної історії Українського католицького університету, згодом був деканом гуманітарного факультету УКУ. Автор понад 200 статей, розвідок з історії Тернопільщини, історії церкви в Україні.