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Богдан Остальський багато років був головним педіатром Львова

У неділю, 13 вересня, після тривалого лікування від коронавірусу помер Богдан Остальський, головний педіатр Львова. 60-річний Богдан Остальський був лікарем-педіатром, тривалий час працював головним спеціалістом відділу координації роботи закладів охорони здоров'я управління охорони здоров'я Львівської міської ради.

«Лікар, якого ми назавжди запам‘ятаємо, як великого професіонала і хорошого друга для наших дітей. Нам дуже пощастило жити і працювати разом з Вами, Богдане Романовичу», – висловив співчуття родині Богдана Остальського мер Львова Андрій Садовий.

Окрім того, 13 вересня помер 70-річний директор школи № 31 Омелян Цар, який працював у цьому закладі 35 років.

«Прикро, що в один день ми втратили двох справді високого рівня спеціалістів. Богдана Романовича і Омеляна Михайловича любили і поважали всі. Щиро співчуваємо родині, колективу та усім знайомим. Вічна пам'ять», — зазначила заступниця міського голови Львова з гуманітарних питань Галина Слічна.