Термінової хірургічної допомоги все частіше потребують пацієнти, в яких після перенесеного коронавірусу виникають тромбози

До львівської Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги останнім часом потрапляє все більше пацієнтів з віддаленими ускладненнями коронавірусної інфекції, які потребують термінового хірургічного втручання. Це венозні тромбози і тромбоз судин тонкого кишківника. Та через несвоєчасне звернення врятувати вдається не всіх.

Про це ZAXID.NET повідомив завідувач I хірургічного відділення лікарні Гнат Герич.

«Останнім часом до нас все частіше потрапляють пацієнти, у яких ми діагностуємо венозні тромбози, які утворюються у глибоких і поверхневих венах нижніх кінцівок, а також мезентеріальний тромбоз, коли тромб потрапляє у просвіт судин тонкої кишки і спричиняє порушення кровопостачання. Більшість таких пацієнтів перехворіли на Сovid-19, або коронавірусна інфекція у них є супутнім захворюванням і утворення тромбів виникає як ускладнення коронавірусної хвороби», – каже Гнат Герич.

За словами хірурга, при тромбозі судин тонкої кишки є лічені години, коли можна швидко видалити тромб і відновити кровопостачання. Але це можливо лише за умови, що при появі симптомів хворий відразу звертається по медичну допомогу.

Утім, більшість пацієнтів терплять біль і звертаються надто пізно, коли через відсутність кровопостачання уже починається некроз. Тоді доводиться видаляти тромб з уже змертвілими фрагменти тонкої кишки. І якщо уражена вже вся кишка, такого пацієнта врятувати не вдається.

Останнім часом до хірургічного відділення лікарні госпіталізували п’ятьох пацієнтів з тромбами у тонкій кишці. І лише одному вдалося видалити тромб і відновити кровопостачання. У двох хворих довелося забирати частину змертвілої кишки і ще двох пацієнтів, які звернулися запізно, врятувати не вдалося.

Хірург Гнат Герич радить при перших тривожних симптомах відразу звертатися до лікаря-хірурга. Якщо на нозі, як правило, на одній раптово з’явився набряк і болю при цьому нема – це може бути тромбоз глибоких вен. При тромбозі поверхневих вен може бути локальний біль у місці утворення тромбу.

«При мезентеріальному тромбозі виникають раптові різкі болі в животі, які також можуть бути переймоподібними. Виникає нудота, блювота, здуття кишківника. Температура може піднятися до 37 градусів. Якщо інтенсивність болю оцінювати за 10-бальною шкалою, то при цьому тромбозі її інтенсивність дорівнює 9 балам. У таких хворих в запасі є лише кілька годин, щоб вчасно забрати тромб і відновити кровопостачання тонкої кишки», – наголошує Гнат Герич.

Особливо, мають бути на сторожі пацієнти, які мають проблеми з серцем, різного роду аритмії. У них такі тромби утворюються найчастіше.

Для профілактики тромбозів використовують антикоагулянти (препарати, що розріджують кров), які обов’язково треба використовувати при лікуванні коронавірусу і після нього. Найкраще у вигляді уколів, вони, за словами Гната Герича, більш ефективні, ніж таблетовані препарати.

«Це особливо стосується людей, які від коронавірусної інфекції лікуються вдома. Цей вірус призводить до згущення крові, а це своєю чергою, до утворення тромбів. Тому хворим слід чітко дотримуватися рекомендацій сімейного лікаря, а літнім людям особливо. Бо виходить так, що коронавірус вони побороли, а його віддалені ускладнення ускладнили або навіть забрали життя», – каже Гнат Герич.