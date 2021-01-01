Напередодні нового року «Укрпошта» випустила марковий аркуш «Вітражі старого Львова», виконаний за допомогою тиснення голографічною плівкою. Сюжетами марок стали сім фрагментів кольорових вітражів, котрі прикрашають сакральні споруди Львова: Домініканський собор та Костел Святого Антонія, Успенську церкву, Вірменський та Латинський катедральний собори, а також вітражі у приміщенні колишнього Краківського готелю, нині це Апеляційний суд області.

На сірому тлі аркуша кольорові марки розташовані у вигляді трьох вітражних церковних аркових вікон – по три марки на два бокових «вікна», а центральне «вікно» представлене єдиним великим вітражем із зображенням Діви Марії. На полях маркового аркуша зображено дві мармурові колони, що додають поштовому випуску урочистості та величі.

Як повідомила прес-служба «Укрпошти», ідея випуску поштових марок із вітражами належить колективу управління філателії компанії. Ця тема є досить популярною серед колекціонерів. Найбільше зразків старовинних вітражів збереглися у Києві та Львові. Цю серію поштових марок вирішили розпочати зі Львова.

Вартість маркового аркуша «Вітражі старого Львова» – 80 грн. До набору входять чотири марки номіналом V (еквівалент 9 грн), 2 марки номіналом М (еквівалент 13,5 грн) та 1 марка номіналом F (еквівалент 17 грн). Тираж маркового аркуша – 25 тис. примірників.

Автори цього поштового випуску Сергій та Олександр Харуки спільно працюють з «Укрпоштою» над створенням поштових марок. Знаки поштової оплати у їхньому виконанні неодноразово ставали переможцями та призерами міжнародних філателістичних конкурсів, а найзнаковішою нагородою стала Grand Prix WIPA (Австрія) за марковий аркуш «Комахи України».

Автором світлин, зображених на марках і картках до них, є львівський фотограф Андрій Кирчів.