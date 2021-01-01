Унікальні вітражі Львова надрукували на поштових марках
На них зображені сім фрагментів старовинних кольорових вітражів зі львівських храмів та колишнього готелю
Напередодні нового року «Укрпошта» випустила марковий аркуш «Вітражі старого Львова», виконаний за допомогою тиснення голографічною плівкою. Сюжетами марок стали сім фрагментів кольорових вітражів, котрі прикрашають сакральні споруди Львова: Домініканський собор та Костел Святого Антонія, Успенську церкву, Вірменський та Латинський катедральний собори, а також вітражі у приміщенні колишнього Краківського готелю, нині це Апеляційний суд області.
На сірому тлі аркуша кольорові марки розташовані у вигляді трьох вітражних церковних аркових вікон – по три марки на два бокових «вікна», а центральне «вікно» представлене єдиним великим вітражем із зображенням Діви Марії. На полях маркового аркуша зображено дві мармурові колони, що додають поштовому випуску урочистості та величі.
Як повідомила прес-служба «Укрпошти», ідея випуску поштових марок із вітражами належить колективу управління філателії компанії. Ця тема є досить популярною серед колекціонерів. Найбільше зразків старовинних вітражів збереглися у Києві та Львові. Цю серію поштових марок вирішили розпочати зі Львова.
Вартість маркового аркуша «Вітражі старого Львова» – 80 грн. До набору входять чотири марки номіналом V (еквівалент 9 грн), 2 марки номіналом М (еквівалент 13,5 грн) та 1 марка номіналом F (еквівалент 17 грн). Тираж маркового аркуша – 25 тис. примірників.
Автори цього поштового випуску Сергій та Олександр Харуки спільно працюють з «Укрпоштою» над створенням поштових марок. Знаки поштової оплати у їхньому виконанні неодноразово ставали переможцями та призерами міжнародних філателістичних конкурсів, а найзнаковішою нагородою стала Grand Prix WIPA (Австрія) за марковий аркуш «Комахи України».
Автором світлин, зображених на марках і картках до них, є львівський фотограф Андрій Кирчів.