Літературний рейв під назвою «НЕ [Романтика]» обіцяє занурити усіх у світ поезії, музики та світла, де класика української літератури зустрінеться із сучасним звучанням.

1 вересня МУР виступлять з цим проєктом у Львові у Malevich Concert Arena. Початок події о 18:30, зазначають VINIL concert agency.

Це НЕ [Романтика], хоча багато композицій з легендарного реп-мюзиклу «Ти [Романтика]» буде зіграно, але під інший біт та іншу музику. Це точно стане найгарячішим літературним рейвом цієї осені.

На усіх чекає справжнє видовище поезії, музики та світла. «НЕ [Романтика]» поєднує вірші українських класиків та сучасний біт, таким чином перероджує всіма давно відомі твори.

Організатори розповідають, чому варто піти на цю подію:

1. Ви не зможете встояти на одному місці від літературного драйву.

2. 2,5 години повного вивільнення емоцій, а також возз’єднання з геніями української літератури та історіями про них.

3. Це саме той захід на який можна піти з усіма своїми друзями й потім згадувати цю пригоду весь наступний рік.

«Кожен артист мріє зібрати тисячу людей на своєму сольнику в якомусь відомому на всю країну клюбі. Зазвичай, це стається ДО ТОГО, як велика балетна трупа супроводжує хореографією гітарне соло ансамблю музикантів на сцені Львівської опери на премʼєрі постановки твого альбому», – кажуть артисти.

«Та щось пішло не за планом. Тому, ми виправляємо ситуацію і хочемо зустрітися з вами у неформальній ситуації, де ми зіграємо всі три наші альбоми, будемо читати вам вірші, спускатися до вас в залу танцювати, розповідати вам про життя Багряного та Симоненка, читати листи класиків зі сцени… Львів, буде особливо!», – кличе на події МУР.

1.09 / 18:30 – Львів: Malevich Concert Arena. Забронювати квитки можна за посиланням.