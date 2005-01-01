Унікальний львівський орган потребує порятунку

У вівторок, 5 червня, органу Львівського органного залу виповнюється 85 років. У свій ювілей один із найбільших та найцікавіших за звучанням органів України входить не у найкращий формі – інструмент потребує капітального вартісного ремонту.

День народження органа

Новий орган у костелі Святої Марії Магдалени у Львові вирішили встановити у 1932 році. Було підписано угоду з компанією «Gebrüder Rieger». 5 червня 1933 року - на другий день Зелених свят - орган освятили. Саме 5 червня вважається Днем народження органа.

Яким був попередній орган, достеменно невідомо. Ми знаємо лише, що він був перероблений у 1887-1888 рр., а 26 жовтня 1932 року демонтований та проданий за 2 тис. злотих у Домініканський костел у Богородчанах (Івано-Франківська обл.), де він, на жаль, не зберігся. Для порівняння: новий інструмент купили за 106,5 тис. злотих (близько 12 тис. доларів за тодішнім курсом). Гроші за нього виплачувалися більше шести років.

Із приходом радянської влади до Львова почалося складне життя для нового органа. Він дивом залишився у костелі у той час, коли інші церковні інструменти вивозили та знищували. У 1962 році храм закрили та передали Львівському політехнічному інституту для молодіжного клубу. У 1968-69 рр. прийняли рішення створити у колишньому костелі концертну залу та відновити орган. Чеська фірма «Rieger-Kloss» перебудувала інструмент, і згодом на ньому почали давати концерти.

Унікальний інструмент

Львівський орган по-справжньому унікальний. Він довгий час був найбільшим органом в Україні. Лише кілька років тому поступився першістю новому інструментові з Харкова. «Харківський орган більший за кількістю регістрів, але за кількістю труб випереджає львівський орган зовсім несуттєво», – каже Сергій Каліберда, президент Благодійної асоціації друзів органної музики і мистецтв, автор книг про органи України.

За звучанням львівський орган романтичного типу, але на ньому можна грати і барокову музику, і музику французьких композиторів, відомих своєю вимогливістю до інструмента.

Окрім цього інструмент перебуває у прекрасному місці: у Львівському органному залі ідеальна акустика. «Нещодавно під час органної репетиції я спеціально ходив по залу і шукав місця, так звані «акустичні ями», – каже Каліберда. – Я їх не знайшов. Справжній ефект surround sound (об’ємного звуку - ред)».

Львівський орган по-справжньому унікальний

«Цінність нашого органа в тому, що музична частина в ньому повністю автентична. За роки ремонтів міняли лише те, що стосується керування», – розповідає Віталій Чижевський, органний майстер, який опікується інструментом у Львові.

Часткові точкові ремонти найбільш зношених частин відбулися у 1969, 1988, 2006, 2013 роках. Сьогодні 85-річний інструмент, який є власністю громади Львова, потребує допомоги.

Діагностика

«Однією із головних проблем органа нині є нестабільність тиску у повітряній системі, що спричиняє вібрацію у звучанні, – зазначає майстер Чижевський. – Першим, хто звернув увагу на ефект «вібратор» ще у 2006 році, був швейцарський органіст Гі Бове». Що саме викликає цей ефект, ще потрібно дослідити.

Нагального ремонту також потребує компенсаційний міх першого мануалу, який за 85 років жодного разу не мінявся. У ньому вже є прориви, через які витікає повітря, що викликає ефект шипіння, яке чують не лише професіонали, але й звичайні слухачі, перебуваючи у залі. Також сьогодні деякі регістри не звучать, тому потрібен ремонт пневматичної частини інструмента.

Міх органа, який потребує ремонту

Потребують оновлення деякі труби органа: одні втратили первинне інтонування, інші – зігнулися під своєю вагою, у третіх зіпсувалися пристрої для настроювання.

Також, за словами органного майстра, морально та фізично застарів і пульт, якому вже майже 50 років.

Апгрейд

Окрім нагального ремонту можна ще й значно розширити можливості органа: відновити так званий Fernwerk – частину, яка знаходиться у протилежному від сцени кінці зали над вівтарем.

Fernwerk - ще одна частина органу, яка потребує відновлення

«На мою думку, відновлення Fernwerk у рамках комплексного ремонту не є справою дуже коштовною, – зазначає Чижевський. – Натомість, лише уявіть собі міць та красу звуку 72-ти голосного інструмента, який лунає з двох протилежних боків храму, заповнюючи увесь простір навколо!»

Віталій Чижевський демонструє електричну частину органа

Ще одним доречним варіантом модернізації було би встановлення двох пультів до великого органа.

Пульт органу

Також було б доцільно облаштувати комп’ютерне керування регістрами, як у сучасних органів. Це дасть майже невичерпну кількість комбінацій для органіста, у той час, як зараз існують лише шість постійних та чотири вільних комбінації.

Ціна питання

Скільки ж коштів потрібно на реставрацію органа у Львівському органному залі? На це питання можна буде відповісти після експертної оцінки майбутнього виконавця реставраційних робіт. Але для приблизного розуміння ціни питання, наведемо кілька цифр. У 2016 році німецька фірма «Glatter-Gotz Orgelbau», з якою листувалося тодішнє керівництво Органного, оцінила ремонтні роботи у щонайменше 500 тис. євро.

Труби органа

Варто додати, що відремонтувати львівський орган без залучення іноземних спеціалістів не вдасться, адже в Україні не існує фахівців потрібного рівня, а також немає комплектувальних частин українського виробництва.

Усі рішення стосовно ремонту затверджуватиме робоча група, яка була створена 15 травня при Львівській міській раді. Концепція ремонту має бути затверджена до 10 вересня. Далі розпочнуться пошуки компаній-претендентів, які зможуть виконати ремонт. Потім настане найголовніший етап – пошук спонсорів.

Час

«Орган – найстарший та найцінніший наш працівник, – зазначає директор Львівського органного залу Іван Остапович. – Але, на жаль, справа з його ремонтом просувається дуже повільно. Нині ми здійснюємо нагальний ремонт зали, адже стан приміщення також впливає на стан інструмента».

«Ми розробили анкету для органістів, які грали на нашому органі, аби вони висловили своє бачення. Збираємо та обробляємо відповіді», – каже Тарас Демко, заступник директора Львівського органного залу.

Ремонт органа може зайняти від трьох місяців до року, залежно від складності роботи, бюджету та кількості майстрів. Також потрібно закласти певний час на настроювання інструменту.

Тож львів’янам варто згуртуватися та докласти максимум зусиль, аби унікальний інструмент, яким може похизуватися далеко не кожне велике місто в Україні, нарешті, відновився і зазвучав з новою силою та красою.