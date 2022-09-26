Стовбуровими клітинами з українцем поділився 20-річний індус

В Україні в київському «Охматдиті» наприкінці минулого тижня провели 36 трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора. Остання пересадка була незвична тим, що донором стовбурових клітин для українця вперше став житель іншого континету. Рятівні клітини доставили з Індії, за 7000 км.

Як повідомив ZAXID.NET керівник БФ «Український реєстр донорів кісткового мозку» Роман Куць, в українському реєстрі донорів не знайшли збігів, тому, згідно з протоколом, пошук продовжили у Світовому реєстрі, який налічує понад 40 млн донорів.

Та навіть у Світовому реєстрі, згідно зі статистикою, 30-40% пацієнтів не можуть знайти свого рятівника. Утім 20-річному Вадимові, у якого було злоякісне гематологічне захворювання і єдиним порятунком для якого була трасплантація, пощастило: його генетичного близнюка знайшли аж на іншому континенті. Уперше донором кісткового мозку для порятунку українця став його одноліток з Індії, 20-річний юнак.

«Аби пересадка була успішною, від моменту забору стовбурових клітин до моменту перевірки і пересадки має пройти не більше 72 години. А донор був за 7000 км. Забір клітин тривав два дні. Тож волонтери з різних країн доклали максимум зусиль, щоб стовбурові клітини до Києва прибули вчасно. Тільки 12 годин з Індії летіли до Варшави, звідти доставили вантаж до українського кордону, де їх забрали наші кур ‘єри і вночі доставили до Києва», – каже Роман Куць.

У столичному «Охматдиті» на стовбурові клітини уже чекав пацієнт і команда лікарів на чолі з завідувачем відділу Олександром Лисицею.

В Україні трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора дорослим проводять наразі лишеу трьох центрах: НДСЛ «Охматдит»(і дорослим, і дітям), Київському центрі трансплантації кісткового мозку та Черкаському обласному онкологічному центрі.

За два з половиною роки в Україні проведено 36 трансплантацій кісткового мозку (ТКМ) від неродинного донора, понад 30 пересадок провели в «Охматдиті». У 2022 році проведено 16 неродинних ТКМ, з них 14 — в столичному «Охматдиті». В усіх випадках донорами для хворих українців були мешканці європейських країн: Польщі, Німеччини, Данії, а також Туреччини. А тепер шанс побороти важку недугу українцеві подарував мешканець Індії.