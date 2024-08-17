Львівський клуб не зумів створити сенсацію у дуелі з віце-чемпіоном України

У суботу, 18 серпня, львівські «Карпати» на стадіоні «Україна» приймали київське «Динамо». Підопічні Владислава Лупашка дали бій іменитому супернику, але не змогли втримати бодай нічию, поступившись з рахунком 1:3.

Українська Прем’єр-ліга, 3-й тур

ФК «Карпати» (Львів) – ФК «Динамо» (Київ) – 1:3

Голи: Очеретько, 1 – Піхальонок, 23, Ванат, 58, Ярмоленко, 90+1 (п.)

«Карпати» вже на першій хвилині шокували суперника голом: Підлепенець з правого флангу прострілив на Очеретька в центр штрафного й орендований у «Шахтаря» півзахисник легко переправив м'яч у сітку. Львів’яни намагались розвинути успіх і провели декілька небезпечних атак, але результативного завершення не було.

Потроху суперник прийшов до тями й повністю перехопив ініціативу. Двічі до м’яча прикладався Піхальонок, але бракувало зовсім трохи. Зрештою кількість переросла в якість і в середині тайму Олександр з розвороту зрівняв – допоміг рикошет від Бабогло.

За трохи Піхальонок виводив Ваната віч-на-віч на побачення з голкіпером «Карпат», але Кемкін вийшов на перехоплення і з другого разу забрав м’яч. Львів’яни сіли у глуху оборону і лише нефарт не дозволив киянам піти на перерву переважаючи у рахунку.

Після відпочинку всюдисущий Піхальонок знайшов пасом Шапаренка поблизу штрафного суперника і Микола вивів Ваната сам на сам з воротарем суперника – форвард «Динамо» результативно пробив у протихід Кемкіну, вивівши киян вперед.

«Карпати» прокинулись і стали все частіше загрожувати воротам суперника – Бущан двічі рятував гостей після ударів Стеніо. Устименко за 10 хвилин до завершення матчу навіть зумів зрівняти рахунок, але суддя зафіксував офсайд. Вже у доданий час Ярмоленко заробив пенальті після контакту з Кемкіним і сам же реалізував удар з позначки.

Перемога принесла «Динамо» 6 очок і підняла на вершину турнірної таблиці УПЛ, «Карпати» з 4-ма пунктами йдуть п’ятими.