Київський клуб вперше у своїй історії гратиме в найвищому дивізіоні чемпіонату України

У фіналі «Турніру чотирьох» у Рівному ФК «Лівий Берег» здолав ФК «Минай» і виборов право зіграти в еліті українського футболу (замість ФК «Дніпро-1», який знявся з розіграшу).

Турнір чотирьох, фінал

ФК «Лівий Берег» – ФК «Минай» – 3:0

Голи: Сухоручко, 20, Синиця, 29, Когут, 65

Вилучення: Співоков, 90+2 (Лівий Берег, друга жовта картка)

Господарі розпочали активніше, але перший небезпечний момент виник лише на 13-й хвилині: Кораблін з правого флангу влучив у поперечину воріт киян. За трохи Лівий Берег відповів ударом Сухоручка – Бандура забрав. Та вже у наступній атаці досвідчений голкіпер не врятував: він парирував постріл Банади на дальній стійці головою після подачі з кутового, але на добивання від Сухоручка вже не встиг. Кияни кинулись добивати суперника і Бандура ледь дотягнувся до м’яча, після того, як той відскочивши від газону летів йому «за комірець».

В середині тайму Минай пропустив вдруге: Когут виграв боротьбу на правому фланзі, віддав на Синицю, той зробив ривок до штрафного і майстерно закрутив під дальню стійку.

На екваторі другої сорокап’ятихвилинки Лівий Берег забив третій гол: Микола Когут отримав розрізний пас від Сухоручка під праву стійку і пробив повз голкіпера. На останніх хвилинах кияни залишились у меншості – Співаков, який вийшов на заміну, протягом 3 хвилин заробив два «гірчичники», але на загальний результат це вже ніяк не вплинуло.

Як наслідок, Лівий Берег став переможцем «Турніру чотирьох» і завоював право виступати у сезоні 2024/25 в українській Прем’єр-лізі.