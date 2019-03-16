УПЛ перенесла футбольні матчі, які припадають на дні президентських виборів

УПЛ перенесла футбольні матчі, які припадають на дні президентськихх виборів

Клуби УПЛ на загальних зборах одноголосно прийняли рішення перенести матчі Чемпіонату і Кубку України у зв’язку з проведенням виборів президента України, повідомив сайт Footboom.com.

Згідно з повідомленням, такі збори відбулися ще 5 березня. На них розглянули лист Національної поліції України, в якому зазначено, що в період з 28 березня по 2 квітня і з 19 по 23 квітня (якщо буде другий тур) направлятиме максимальну кількість правоохоронців на дільниці проведення виборів.

Також перед прийняттям рішення врахували побажання керівників служб безпеки клубів УПЛ, співробітників ФФУ, УПЛ та головного тренера збірної України Андрія Шевченка, який просив перенесення 32-го туру на кінець травня.

Таким чином, матчі 23-го туру перенесли з 30 березня на 3 квітня. Це стосується клубів, що беруть участь в 1/4 фіналу Кубка України. Хто не грає в чвертьфіналі, може провести матчі 23-го туру 6 квітня.

Матчі 1/4 фіналу Кубка України перенесли з 3 квітня на 6-7 квітня. Дати зустрічей півфіналу Кубка України визначать додатково.

Ігри 26-го туру перенесені з 20 на 24 квітня. Матчі 32-го туру перенесли з 26 на 30 травня. Перехідні ігри між УПЛ і першою лігою перенесли з 29 травня і 2 червня на 4 і 8 червня відповідно.

Нагадаємо, перший тур виборів президента України відбудеться 31 березня.