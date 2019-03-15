Результати жеребкування чвертьфіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Українські команди участь на цій стадії турніру не приймають.

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів:

Аякс – Ювентус

Ліверпуль – Порту

Тоттенхем – Манчестер Сіті

Манчестер Юнайтед – Барселона

Переможець пари «Тоттенхем» – «Манчестер Сіті» зіграє у півфіналі з переможцем пари «Аякс» – «Ювентус». Переможець пари «Ліверпуль» – «Порту» вийде на переможця протистояння «Манчестер Юнайтед» – «Барселона».

Перші матчі відбудуться 9 та 10 квітня на полі першої команди. Матчі відповіді між цими командами заплановано на 16-17 квітня. 30 квітня та 1 травня відбудуться перші матчі півфіналу, а 7-8 травня – матчі-відповіді.

Фінал відбудеться 1 червня на стадіоні «Ванда Метрополітано» у Мадриді.

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи:

Наполі – Арсенал

Вільярреал – Валенсія

Бенфіка – Айнтрахт

Славія – Челсі

Переможець пари «Наполі» – «Арсенал» зіграє у півфіналі проти переможця пари «Вільярреал» – «Валенсія». Переможець пари «Бенфіка» – «Айнтрахт» зіграє проти переможця протистояння «Славія» – «Челсі».

Перші матчі чвертьфіналів відбудуться 11 квітня. Матчі-відповіді – 18 квітня.2 травня будуть зіграні перші півфінали, а 9 травня – матчі-відповіді. Фінал Ліги Європи у Баку зіграють 29 травня.