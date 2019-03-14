Після першого матчу в Лондоні, коли «Динамо» поступилося 3:0, киянам треба було мінімум тричі забивати у ворота «Челсі» у домашньому матчі. Натомість український клуб до перерви сам пропустив три голи. А у підсумку поступився з принизливим рахунком 0:5.

Вже на початку матчу «Динамо» пропустило гол. Жиру в дотик переправив м’яч у ворота киян після подачі з кутового (відтак овертайму у цьому матчі вже не було б). До кінця матчу француз оформить хет-трик та забере із собою з поля м’яч як трофей.

«Динамо» ж не могло перейти половину поля, постійно втрачаючи м’яч в центрі поля. Коли ж Гармаш таки забив, арбітр не зарахував гол через офсайд. У другому таймі гравець «Динамо» знову заб’є гол, і знову з офсайда.

Натомість Жиру забив, уникнувши офсайду. Результативний пас на форварда віддав Маркос Алонсо, а Кадар не встежив за суперником.

Вже у доданий до першого тайму час Алонсо сам забив. Асистував гравцю Хадсон-Одой, а декілька захисників «Динамо» нічого не змогли вдіяти у цьому епізоді.

На початку другого тайму «Динамо» отримало можливість скоротити відставання. Але м’яч після удару Сидорчука влучив у штангу.

Хет-трик Жиру оформив після навісу зі штрафного від Вілліана. Остаточний рахунок Хадсон-Одой встановив на 78-ій хвилині.

Між цими голами «Динамо» могло ще не раз пропустити. Найбільш небезпечний був удар Алонсо зі штрафного. Але цього разу Бойко врятував свою команду.

Динамо – Челсі 0:5

Голи: Жиру, 5, 33, 59, Алонсо, 45+1, Хадсон-Одой, 78

«Динамо» зазнає розгромної поразки та вилітає з 1/8 фіналу Ліги Європи. Це найбільша розгромна домашня поразка «Динамо» в історії.