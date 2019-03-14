Під час матчу «Динамо» – «Челсі» фани влаштували шоу на підтримку полонених українських моряків

Вболівальники на трибунах НСК «Олімпійський» виклали прапор ВМС України

Під час повторного матчу проти «Челсі» фани «Динамо» влаштували на трибунах «Олімпійського» модульне шоу на підтримку полонених українських моряків. Про це повідомляє Еспресо.TV.

Вболівальники на трибунах НСК «Олімпійський» виклали прапор ВМС України на підтримку захоплених росіянами у Керченській протоці українських моряків.

До слова, сам матч матч 1/8 фіналу Ліги Європи між київським «Динамо» та «Челсі» завершився перемогою лондонських гостей з рахунком 5:0.

Відео Sunny

Матч зібрав одну з найбільших аудиторій в Києві за останні роки - побачити гру на власні очі прийшли 64830 вболівальників.

Перша ж атака «Челсі» на 5-й хвилині завершилася кутовим, який гості втілили в гол - відзначився Жиру. Пропущений м'яч ще більше скував футболістів «Динамо», котрі повністю віддали ініціативу супернику. Як наслідок, до перерви український клуб пропустив ще двічі: на 33-й хвилині знову відзначився Жиру, а на 45-+1-ї забив Алонсо. Таким чином, ще до перерви «Челсі» зумів повторити результат першої дуелі...

На 59-й хвилині Жиру забив свій третій гол у матчі, а на 78-й Хадсон-Одоі, вийшовши один на один з голкіпером киян Бойком, зробив цифри на табло зовсім убивчими - 0:5. Це найкрупніша домашня поразка київського «Динамо» за всю його довгу єврокубкову історію. До цього починаючи з 1965 року київський клуб програвав у себе вдома в гіршому випадку з різницею у три м'ячі.