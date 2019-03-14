Росія відмовляється обговорювати звільнення полонених українських моряків

Росія відмовляється обговорювати вимогу України щодо звільнення захоплених біля Керченської протоки українських військових моряків. Про це заявив офіційний представник України в Тристоронній контактній групі Євген Марчук за підсумками переговорів в Мінську.

«Російська сторона категорично відмовляється взагалі обговорювати це питання, у них навіть було намагання піти, коли я висловлював позицію Україні з цього приводу. Але все-таки вони залишилися і дослухали», — повідомив Марчук.

Крім того, за його словами, російська сторона відмовляється вести переговори щодо обміну 25 на 25 (25 російських громадян, котрі відбувають покарання в українських місцях позбавлення волі, на 25 утримуваних Москвою громадян України). Марчук додав, що представники ОРДО та ОРЛО також категорично не хочуть обговорювати обмін заручниками.

Нагадаємо, 25 листопада російські силовики у Керченській протоці біля окупованого Росією Криму обстріляли українські кораблі, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів. Троє моряків при цьому були поранені. Усіх захоплених українців тримають під вартою у СІЗО в Москві, їм інкримінують незаконний перетин кордону. Українська влада визнає їх військовополоненими. Крім того, про визнання себе військовополоненими заявили також усі 24 моряки.