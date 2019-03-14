Росія відмовляється обговорювати звільнення полонених українських моряків
Представники ОРДЛО також категорично не хочуть обговорювати обмін заручниками.
Росія відмовляється обговорювати вимогу України щодо звільнення захоплених біля Керченської протоки українських військових моряків. Про це заявив офіційний представник України в Тристоронній контактній групі Євген Марчук за підсумками переговорів в Мінську.
«Російська сторона категорично відмовляється взагалі обговорювати це питання, у них навіть було намагання піти, коли я висловлював позицію Україні з цього приводу. Але все-таки вони залишилися і дослухали», — повідомив Марчук.
Крім того, за його словами, російська сторона відмовляється вести переговори щодо обміну 25 на 25 (25 російських громадян, котрі відбувають покарання в українських місцях позбавлення волі, на 25 утримуваних Москвою громадян України). Марчук додав, що представники ОРДО та ОРЛО також категорично не хочуть обговорювати обмін заручниками.
Нагадаємо, 25 листопада російські силовики у Керченській протоці біля окупованого Росією Криму обстріляли українські кораблі, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів. Троє моряків при цьому були поранені. Усіх захоплених українців тримають під вартою у СІЗО в Москві, їм інкримінують незаконний перетин кордону. Українська влада визнає їх військовополоненими. Крім того, про визнання себе військовополоненими заявили також усі 24 моряки.