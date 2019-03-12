ФСБ відправила 11 полонених українських моряків на примусову психіатричну експертизу

СвітВолодимир Пиріг, 12 березня1560

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У понеділок, 11 березня, слідчі ФСБ Росії призначили психолого-психіатричну експертизу для 11 захоплених в полон моряків ВМС України, повідомив адвокат Микола Полозов.

Адвокат уточнив, що 11 березня на осудність перевіряли Євгена Семидоцького, Андрія Ейдера і Сергія Попова.

За його словами, захист був проти призначення цієї експертизи. Адвокати просили присутності при проведенні слідчих дій.

Зазначимо, що перших трьох полонених українських моряків слідчі постановили відправити на психолого-психіатричну експертизу 5 березня.

Нагадаємо, 25 листопада російські силовики у Керченській протоці біля окупованого Росією Криму обстріляли українські кораблі, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів. Троє моряків при цьому були поранені. Усіх захоплених українців тримають під вартою у СІЗО в Москві, їм інкримінують незаконний перетин кордону. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Крім того, про визнання себе військовополоненими заявили також усі 24 моряки.

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