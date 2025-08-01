Нову керівницю представили 1 серпня

Новою очільницею управління культури Львівської міської ради стала колишня директорка львівської школи №73, вчителька хімії 31-річна Марта Бешлей. Вона також була позаштатною радницею міського голови з питань культури. Про це повідомили у пресслужбі ЛМР.

Нову керівницю управління культури представили колективу 1 серпня.

«Особисто для мене культура і мистецтво, зокрема, має особливий лікувальний ефект. Завдяки мистецтву краще відчувається і пізнається життя. Нам пощастило, тому що Львів є містом, де культура творить середовище, в якому ми живемо. Я разом з вами хочу творити це середовище, де людина, її свобода та інакодумство будуть найвищою цінністю. Щоб культура була засобом підтримки та піклування одне про одного, навіть у найтемніші часи», – зазначила Марта Бешлей під час представлення.

Раніше Марта Бешлей працювала директоркою школи №73, впроваджувала нестандартні ініціативи та ламала стереотипи в освіті, пише ЛМР.

«Їй вдалося реалізувати низку успішних розвиткових проєктів. Серед них: створення гончарної студії, відкриття медіатеки та музичної студії, сучасного приміщення для психолога, простору для учнівського самоврядування та, спільно з Харківською школою архітектури, вуличного мистецького простору, де діти відпочивають на перерві. Окрім того, у школі запровадили унікальний інтегрований курс мистецтва та курс із економіки й підприємництва», – розповіли у міськраді.

«Марта – фахова керівниця, яка здатна поєднувати стратегічне мислення з творчим підходом до управління. Вона сміливо виходить за межі звичного, генерує нестандартні ідеї та вміє втілювати їх у життя. Я знаю її як відповідальну, ініціативну та глибоко вмотивовану лідерку, яка не боїться викликів і постійно прагне вдосконалення», – наголосив директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк.

Маршта Бешлей 2017 року опанувала спеціальність «Органічна хімія» у Львівському університеті імені Івана Франка. Працювала вчителькою хімії, з 2021 року – директоркою школи.

Управління культури посилено працюватиме, адже місто боротиметься за статус «Культурної столиці Європи-2030». Цей титул щороку присвоюють одному або кільком містам Європи, щоб підкреслити їхнє культурне багатство та сприяти розвитку культури й туризму.