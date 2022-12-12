Урологи сподіваються, що у пацієнта повністю відновиться функція нирки

Урологи львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» прооперували 10-річного хлопчика з Волині, у якого була одна працююча нирка і яка виходила з ладу. Дитині зробили високотехнологічну реконструктивну пластичну операцію, яка дозволила врятували орган.

Артем, повідомили в лікарні, народився із двобічним гідронефрозом. Хлопчик ріс під постійним спостереженням місцевих лікарів, але, на жаль, ліва нирка повністю втратила свою функцію. За якийсь час і права почала погано працювати, у дитини значно погіршувався стан здоров’я.

Аби врятувати сину єдину працюючу нирку, батькам порадили звернутися по допомогу до урологів львівського «Охматдиту». Після ретельних обстежень, урологи прийняли рішення провести хірургічну корекцію нирки лапароскопічним методом. Вони виконали пієлоуретеропластику з використанням лапароскопічної відеостійки.

До складу операційної бригади увійшли дитячі урологи Андрій Поцюрко, Ігор Гримак, Богдан Гижа, Данило Іваськевич та анестезіолог Мар’яна Прокопчук.

«Під час операції ми знайшли причину захворювання – вроджене звуження примискового відділу сечоводу. Тому було проведено часткову резекцію розширеної миски та звуженої ділянки сечоводу з накладанням нового мисково-сечовідного з’єднання (анастомозу). Сечова система була задренована внутрішнім сечовідним стентом, який буде видалений ендоскопічно через два місяці», – повідомив дитячий уролог Андрій Поцюрко.

Операція тривала три години і до проблемної нирки урологи дісталися за допомогою лише трьох проколів, що дозволило зробити операцію менш травматичною для дитини. Післяопераційний період проходить без ускладнень. За хлопчиком упродовж двох місяців лікарі будуть спостерігати, а тоді видалять стент. Урологи сподіваються, що у пацієнта повністю відновиться функція нирки.