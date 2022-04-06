Володимир Зеленський провів нараду з членами уряду, які розповіли про можливість скорочення в Україні деяких соціальних видатків, якщо економіка не буде відновлюватися

Український уряд допускає можливість тимчасово скоротити деякі соціальні виплати з травня цього року. Про це було сказано під час наради президента Володимира Зеленського з членами уряду.

«За несприятливого розвитку подій розглядається можливість тимчасового скорочення окремих соціальних видатків, починаючи з травня. Для недопущення реалізації такого сценарію, як зазначили учасники зустрічі, необхідно якнайшвидше запустити роботу вітчизняної економіки – як важкої промисловості, так і малого й середнього бізнесу», – повідомила в середу, 6 квітня, прес-служба Офісу президента.

Зазначимо, що до соціальних видатків належать витрати, спрямовані передусім на адресну підтримку малозабезпечених громадян, встановлення певного рівня забезпечення прожиткового мінімуму для різних груп населення, соціальний захист осіб, які опинилися в екстремальних умовах (біженці, безпритульні тощо). Наразі невідомо, які саме соціальні видатки можуть скоротити.

Як розповів на цій нараді прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у першому кварталі 2022 року держбюджет вдалося виконати на 110%. Цьому сприяли результати перших двох місяців та авансові податкові надходження. Однак, за його словами, у другому кварталі, внаслідок військового вторгнення Росії прогнозується суттєве недовиконання державного бюджету. Тому уряд розраховує на те, що держбюджет також можуть наповнити донорська допомога, спеціальні права запозичення від МВФ тощо.

Нагадаємо, наразі в Україні триває програма переміщення бізнесів із територій, де ведуться бойові дії, у спокійніші регіони, зокрема – у західні області.