Уряд надав можливість українським селам брати міжнародні кредити
На думку урядовців, такі зміни сприятимуть підсиленню фінансової стабільності місцевих бюджетів
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У п’ятницю, 22 березня, Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає можливість сільським та селищним бюджетам залучати фінансування в українських і міжнародних банках та фінансових організаціях. Про це йдеться в повідомленні на сайті Кабміну.
Такий крок було зроблено для відповідності до норм Бюджетного кодексу України. Постанова передбачає наступні зміни:
- збільшення можливостей для здійснення місцевих запозичень та надання гарантій для селищних та сільських рад;
- визначення уповноважених осіб, які мають право підписувати документи щодо місцевих запозичень та гарантій;
- створення умов для ефективного контролювання прийнятих рішень та зменшення кількості форм бюджетної звітності.
Такі зміни спрямовані на підвищення прозорості та відповідальності у здійсненні місцевих запозичень, а також на створення умов для більш гнучкого адаптування громад до економічних потреб.
Також вони сприятимуть зміцненню фінансової стабільності місцевих бюджетів і стануть потужним стимулом для соціально-економічного розвитку сіл та селищ по всій Україні.