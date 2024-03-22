У п’ятницю, 22 березня, Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає можливість сільським та селищним бюджетам залучати фінансування в українських і міжнародних банках та фінансових організаціях. Про це йдеться в повідомленні на сайті Кабміну.

Такий крок було зроблено для відповідності до норм Бюджетного кодексу України. Постанова передбачає наступні зміни:

збільшення можливостей для здійснення місцевих запозичень та надання гарантій для селищних та сільських рад;

визначення уповноважених осіб, які мають право підписувати документи щодо місцевих запозичень та гарантій;

створення умов для ефективного контролювання прийнятих рішень та зменшення кількості форм бюджетної звітності.

Такі зміни спрямовані на підвищення прозорості та відповідальності у здійсненні місцевих запозичень, а також на створення умов для більш гнучкого адаптування громад до економічних потреб.

Також вони сприятимуть зміцненню фінансової стабільності місцевих бюджетів і стануть потужним стимулом для соціально-економічного розвитку сіл та селищ по всій Україні.